«Реальный срок»: какое наказание грозит Lerchek за реализацию финансовой схемы

Интернет-знаменитости задолжали государству неприлично крупную сумму. Неужели кумиры миллионов переедут из элитного коттеджа в тюремную камеру на ближайшие годы?

Блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате 300 миллионов рублей налогов. Пока звездная семья будет находиться под домашним арестом, однако угроза получить реальный срок для них существует.

Звездный адвокат Сергей Жорин специально для 5-tv.ru разъяснил, какое наказание может ждать популярную девушку-блогера и ее супруга, а также пояснил, есть ли возможность увильнуть от тюремного заключения.

Валерия Чекалина, по версии следствия, на протяжении последних двух лет придерживалась незаконной схемы распределения доходов на счета друзей и родственников. При этом, ее выручка давно превысила предусмотренный упрощенной системой налогообложения лимит. По словам адвоката, ее подобные действия можно квалифицировать как уклонение от уплаты налогов, а это 198 статья УК РФ, предусматривающая до трех лет лишения свободы.

«Если полностью погашается налоговая задолженность, пени и штраф, то лицо освобождается от уголовной ответственности», — отметил Жорин.

Адвокат добавил, что при этом против фигурантов может сыграть развитие информационного вектора. Судьба уголовного дела, во многом, будет зависеть от воли правоохранителей, которые могут посмотреть на нарушение под иным углом

«Здесь, к сожалению, может запросто появиться и статья 174 УК РФ „Легализация доходов, полученных преступным путем“. А там уже наказание до семи лет лишения свободы. Есть возможность получить реальный срок», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

Сергей Жорин добавил, что в России наказания за налоговые преступления в разы лояльнее, чем, например, в США, где можно провести в тюрьме всю жизнь за подобные проступки перед законом.

«У нас, как правило, либо частично, либо полностью погашают налоговую недоимку. Если раскаиваются, признают вину, как правило, наказание не связано с лишением свободы», — объяснил он.

В заключение адвокат еще раз подчеркнул, что эта история может закончиться реальным уголовным сроком. По его словам, развитие и развязка истории будет зависеть от желания правоохранительных органов и позиции фигурантов, ведь им могут навесить целый «пучок уголовных дел».

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