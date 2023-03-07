Прокуратура предъявила блогеру Lerchek обвинение в уклонении от уплаты налогов

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

Блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей

Прокуратура предъявила блогеру Lerchek обвинение в уклонении от уплаты налогов

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Знаменитость задолжала государству более 300 миллионов рублей налогов.

Вокруг известной блогерши Lerchek (настоящее имя Валерия Чекалина — Прим. ред.) разгорелся скандал из-за неуплаты налогов. По информации Следственного комитета РФ, Чекалина вместе с мужем задолжала государству более 300 миллионов рублей налогов.

Прокуратура Москвы предъявила самой Валерии обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, а ее мужу — обвинение по статье о пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Чекалина на протяжении двух лет не предоставляла информацию о своих реальных доходах налоговой, чтобы незаконно выводить деньги через ИП мужа и родственников. Таким образом Lerchek избегала более высоких выплат в казну государства.

В доме блогерши уже провели обыски, в результате которых обнаружили несколько элитных иномарок, загранпаспортов и иностранной валюты. Кроме того, в доме нашли множество ювелирных украшений и дорогие часы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание грозит Lerchek за реализацию финансовой схемы.

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