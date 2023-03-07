Минобороны опубликовало видео возвращения военных РФ из украинского плена

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Молодые ребята поблагодарили МО РФ за возможность снова быть с семьей.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие РФ, которые были освобождены из украинского плена, вернулись на родину. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также ведомство поделилось кадрами прибытия бойцов в Россию.

Военные выразили благодарность МО РФ за возвращение домой.

«Спасибо за то, что мы не забыты, что вернули нас домой, есть возможность встретиться с семьей, с детьми», — сказал один из освобожденных бойцов.

Ранее 5-tv.ru рассказали, как девять военнослужащих ДНР и священник вернулись на родину из украинского плена.

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