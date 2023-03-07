В ФРГ сообщили о причастном к взрывам на «Северных потоках» судне

Диверсию, предположительно, совершила команда из шести человек неизвестной национальности.

Следователи из Германии установили судно, которое могло быть причастно к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и следы которого ведут на Украину. Об этом сообщает Die Zeit.

«Речь идет о яхте, которая была арендована фирмой, зарегистрированной в Польше, которая, очевидно, принадлежала двум украинцам», — говорится в статье.

Также сообщается, что, по версии следствия, диверсия была организована командой из шести человек — пятерых мужчин и одной женщины. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и врач. Утверждается, что команда доставила взрывчатку на место теракта и заминировала трубопроводы.

Национальность подозреваемых неясна. Говорится, что у них были профессионально подделаны паспорта, которые использовались для аренды судна. Следователи пока не выявили, кто именно отдал приказ о взрывах.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на новые разведданные США сообщила, что взрывы «Северных потоков» организовала проукраинская группировка, в составе которой были опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.

В свою очередь автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш высмеял публикацию NYT. В беседе с «Известиями» он заявил, что версия о причастности к взрывам трубопроводов проукраинской группировки «не может быть правдой». Также Херш анонсировал новое расследование о теракте в Балтийском море уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали замалчивание американскими СМИ правды о причастности президента Джо Байдена к диверсиям на «Северных потоках».