Эксперты отмечают, что военно-промышленный комплекс США гораздо слабее, чем российский.

Российский президент Владимир Путин четко обозначил контуры безопасности страны в контексте украинского конфликта. Так думает бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер. Отставной офицер высказался на этот счет у себя на YouTube.

«Вам просто нужно слушать, что он (Путин — Прим. ред.) говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника», — сказал Риттер.

Также он добавил, что поставленные Украине американской стороной ракеты не принесут боевикам превосходства в бою, а только гарантируют Незалежной ее же развал.

Два дня назад Скотт Риттер заявлял, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США значительно слабее, чем российский. Экс-разведчик подчеркнул, что РФ не испытывает проблем с вооружением и боеприпасами, выпуская их ежедневно. Штаты же явно уступают в данном вопросе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от националистов. Западные эксперты уверены, что спецоперация показала неспособность Штатов производить нужные объемы боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем на Украину могут отправить муляжи вместо комплексов Patriot.