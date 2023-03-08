Неслабый пол на передовой: как женщины защищают Родину в зоне СВО
Военкор «Известий» показал работу женщин в зоне спецоперации
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Жительницы Донбасса, работающие на передовой, выполняют самые разные задачи — служат в рядах связистов и оказывают медпомощь бойцам.
И сегодня у бойцов российской армии была еще одна важнейшая задача: поздравить с праздником своих боевых подруг — женщин-военнослужащих. Большинство из них на фронте с 2014 года. Выполняют задачи наравне с мужчинами и слабину не дают. Даже за тюльпанами из строя выходят строевым шагом. В этом убедился корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
В этом строю чьи-то дочери, сестры, мамы и даже бабушки. Все они воюют наравне с мужчинами в одном из самых боеспособных донецких подразделений — ОБТФ Каскад, которое держит оборону на Угледарском направлении.
Женщины на передовой выполняют самую разную работу. Они и связисты, и медики. Но, пожалуй, одна из главных их заслуг в том, что они поднимают боевой дух на передовой.
Яна с позывным «Гаврош» — офицер связист. Воюет с 2014 года. Мать четверых детей.
«Они говорят: „Мы когда вырастем, придем на твою работу“. Говорят: „Мам, ты крутая!“. Они все это пережили, они помнят, как в подвале прятались от бомб», — рассказывает девушка.
Ирина с позывным «Док» — фельдшер на передовой. Оказывает первую помощь раненым. От нее зависит, довезут ли бойца до госпиталя и как пойдет дальнейшее лечение.
«Не хочется показывать свою женскую слабость на поле боя. Хочется быть с ребятами, чтобы боевой дух не падал. Мы должны держаться, у нас всегда должна быть улыбка на лице», — говорит фельдшер.
Красный крест на санитарных машинах давно уже не защищает от обстрелов, наоборот — эвакуационный автомобиль для ВСУ одна из приоритетных целей, да и ракетные удары по больницам и госпиталям противник практикует давно. Поэтому женщины медики рискуют своей жизнью ежеминутно.
«Офицеры подают нам пример. И в моменты, когда ты хочешь быть хрупкой нежной девочкой, на них смотришь, и понимаешь, что не время расслабляться», — поделилась офицер службы тыла.
Одна из собеседниц корреспондента пошла добровольцем вместе со своей семьей в Народное ополчение Донбасса еще в 2014 году. Тогда девушке было всего 16 лет. Сначала она работала помощником повара, а потом доросла до штабной работы.
Женщинам вручают цветы и боевые награды, а потом они снова разъезжаются по своим подразделениям. Сегодня у них рабочий день. На фронте выходных не бывает.
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