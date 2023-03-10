Newsweek: экс-посол США Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины
Американская сторона понимает, что конфликт на Украине вредит мировому сообществу, но делает все для его продолжения.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Российские успехи на Украине беспокоят США. Время работает не в пользу Незалежной. Об этом изданию Newsweek заявил экс-посол Штатов в РФ Майкл Макфол.
«Ситуация фактически застряла на несколько месяцев. И это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться», — сказал Макфол.
Он отметил, что Украина не хочет затягивания кризиса, сами же украинцы, по мнению Макфола, не думают, что смогут долго выдерживать противостояние. Бывший американский посол в Москве добавил, боевики опасаются, что у них не хватит людей, и закончится поддержка западных стран.
По словам президента России Владимира Путина, РФ не собирается раскручивать конфликт на Украине, а хочет наоборот завершить его. Страны Запада же постоянно говорят о том, что продолжать боевые действия необходимо. Их слова подкрепляются поставками вооружений Киеву и подготовкой украинских военных за границей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска пресекли попытку контратаки со стороны Вооруженных сил Украины в Артемовске.
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