Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине
Двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства, считает Песков.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
На Украине еще есть «ручейки трезвого мышления». Об этом сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.
Тем самым Песков прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который назвал опасной тенденцией рост числа граждан, выступающих за мирные переговоры с Москвой.
«То, что несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходы к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно», — сказал Песков.
Также он добавил, что отношения между Россией и Украиной неизбежны, «потому что мы соседи».
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему время работает не в пользу Украины.
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