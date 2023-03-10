Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства, считает Песков.

Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Спецоперация

На Украине еще есть «ручейки трезвого мышления». Об этом сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.

Тем самым Песков прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который назвал опасной тенденцией рост числа граждан, выступающих за мирные переговоры с Москвой.

«То, что несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходы к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно», — сказал Песков.

Также он добавил, что отношения между Россией и Украиной неизбежны, «потому что мы соседи».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему время работает не в пользу Украины.

Тема:
Спецоперация
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