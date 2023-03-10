«Каждый думает только о себе»: почему ВСУ бросают раненых умирать на передовой

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал, почему ВСУ бросают своих бойцов при отступлении.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ходе наступления в районе Кременной военнослужащие России находят множество тел погибших ранее украинцев. Эксклюзивно для 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал такие действия украинских боевиков и дал ответ на вопрос, почему ВСУ бросают своих при отступлении.

Кнутов отмечает, что главная причина в том, что украинцы крайне безответственно относятся к своим боевым товарищам, подразделения ВСУ формируются спонтанно. Людей мобилизуют, хватая на улице, в торговых центрах, на работе. В результате подразделения не проходят положенного слаживания.

«Между военнослужащими не возникает нормальных, товарищеских отношений, когда один боец помогает другому. Здесь сразу же бросают в мясорубку, каждый думает только о себе, как выжить и уцелеть», — говорит эксперт.

Плачевная ситуация в рядах украинской армии связана с системой подготовки и воспитания украинских военных. Поэтому такие колоссальные потери. Отсюда огромной количество брошенных раненных, которые как правило от потери крови быстро умирают.

Что ведет, собственно говоря, к еще одной категории графе потерь ВСУ — «пропавшие без вести», за счет которых украинские командиры получают заработную плату. Более того, это позволяет Украине не выплачивать компенсации семьям погибших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в ДНР. В ряде регионов уничтожена различная техника противника, в том числе и иностранная.