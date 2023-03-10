«Каждый думает только о себе»: почему ВСУ бросают раненых умирать на передовой
Военный эксперт Кнутов объяснил, почему ВСУ бросают раненых умирать на передовой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал, почему ВСУ бросают своих бойцов при отступлении.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ходе наступления в районе Кременной военнослужащие России находят множество тел погибших ранее украинцев. Эксклюзивно для 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал такие действия украинских боевиков и дал ответ на вопрос, почему ВСУ бросают своих при отступлении.
Кнутов отмечает, что главная причина в том, что украинцы крайне безответственно относятся к своим боевым товарищам, подразделения ВСУ формируются спонтанно. Людей мобилизуют, хватая на улице, в торговых центрах, на работе. В результате подразделения не проходят положенного слаживания.
«Между военнослужащими не возникает нормальных, товарищеских отношений, когда один боец помогает другому. Здесь сразу же бросают в мясорубку, каждый думает только о себе, как выжить и уцелеть», — говорит эксперт.
Плачевная ситуация в рядах украинской армии связана с системой подготовки и воспитания украинских военных. Поэтому такие колоссальные потери. Отсюда огромной количество брошенных раненных, которые как правило от потери крови быстро умирают.
Что ведет, собственно говоря, к еще одной категории графе потерь ВСУ — «пропавшие без вести», за счет которых украинские командиры получают заработную плату. Более того, это позволяет Украине не выплачивать компенсации семьям погибших.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в ДНР. В ряде регионов уничтожена различная техника противника, в том числе и иностранная.
- 10 мар
- Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине
- 10 мар
- Одним меньше: ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в ДНР
- 10 мар
- Российские военные уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
- 10 мар
- В России стартовал конкурс для фотокорреспондентов в зоне СВО
- 10 мар
- Newsweek: экс-посол США Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины
- 10 мар
- Марочко: боевики ВСУ бросают раненых при отступлении в районе Кременной
- 10 мар
- Цель — не подстанции: для чего РФ используют ракеты «Кинжал» на Украине
- 10 мар
- Т-90М — зверь, а не машина! Лучшее видео из зоны СВО
- 10 мар
- Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье
- 9 мар
- Глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине
Читайте также
63%
0.04 80.40
0.26
Нашли ошибку?