Премьер Венгрии Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 130

По мнению Орбана, западные союзники Киева подхватили «военную лихорадку».

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Западные государства скоро будут всерьез задумываться об отправке войск союзников на Украину. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы очень близки к тому, чтобы <...> предложить, чтобы солдаты стран — союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины», — сказал Орбан.

В том числе венгерский премьер подчеркнул, что лидеры западных стран явно заболели «военной лихорадкой». Политик обвинил их в нескончаемой отправке вооружений киевскому режиму, указав, что с каждым разом боевая техника становится все серьезнее.

Стоит отметить, что до этого Виктор Орбан призвал серьезно подумать о будущих взаимоотношениях с Россией. Он указал, что хоть Европе еще далеко до их восстановления, однако нормализовать отношения все равно придется. Также Орбан подчеркнул, что Будапешт заинтересован в сохранении связей Москвы и Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине.

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