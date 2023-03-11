В США назвали главные ошибки Запада на Украине

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 64

The Hill: страны Запада не смогут помочь Украине из-за отсутствия стратегии

В США назвали главные ошибки Запада на Украине

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация

С каждым разом союзники Киева все меньше верят в успехи ВСУ.

Запад рискует проиграть на Украине из-за нескольких важных ошибок, их озвучил журналист издания The Hill Стивен Блэнк.

Один из главных промахов западных стран, уверен колумнист, — это отсутствие стратегии и более того, непонимание того, как действовать в случае успехов Украины.

Более того, «коллективный Запад», несмотря на активную поддержку ВСУ, совершенно не надеется на победу Украины.

Автор материала полагает, что последствия своей нерешительности государства-сторонники Киева увидят уже в ближайшее время. Для начала, ВСУ покинут Артемовск. Более того, придется отложить «весеннее наступление». Последнее обстоятельство обусловлено зависимостью Украины от военной помощи, с которой не торопится Запад. Обещанного Киев ждет уже 13 месяцев, напоминает журналист.

При этом, добавляет Блэнк, несмотря на поддержку Киева, Запад с каждым разом проявляют все больший скептицизм насчет победы.

Аналитик также приводит слова многих экспертов, которые утверждают, что к переговорам нужно принуждать Украину, а не Россию. Это все потому, что западные власти априори уверены в том, что Россия достигнет целей спецоперации.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru показывал, как армия РФ уничтожает британскую технику на Украине.

Тема:
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