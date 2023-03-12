«Ни у кого ничего не крали»: откуда у блогеров Чекалиных миллиардные заработки

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Молодая пара не доплатила в бюджет страны 300 миллионов рублей. Грозит ли за это тюрьма?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Происходит глобальное изменение финансовых потоков. До 2022 года основные маршруты были ориентированы на Запад, сейчас идет переориентация на Юг — в Турцию, арабские Эмираты, Кипр. И на Восток — в страны Азии. Соответственно, вдоль новых финансовых маршрутов необходимо выстраивать каналы финансового мониторинга.

Российский бюджет переживает не лучший год, расходы запланировано превышают доходы на три триллиона рублей, так что в стране буквально каждая копейка на счету. В связи с этим усилен контроль за налогообложением, и финансовые контролеры, наконец, обратили свой взор на блогеров и инфлюенсеров. Рынок контента напоминает лихие 90-е, только без стрельбы, а так деньги там крутятся более чем приличные.

Показательный пример — семейная пара Чекалиных. К ним на этой неделе налоговики пришли с силовой поддержкой, потому что блогеры недоплатили в бюджет 300 миллионов рублей налогов. Они, кстати, и не скрывали что зарабатывают миллиарды: показная роскошь в виде слитков золота, элитных иномарок и особняков. В эксклюзивном интервью «Известиям» глава семьи Артем Чекалин заявил дословно: «Мы ни у кого ничего не крали».

Вопрос это философский — недоплатил или украл? 300 миллионов рублей не уплаченных в бюджет налогов — это два детских сада. В Кисловодске за 300 миллионов в этом году проведут капитальный ремонт 26 улиц. 300 миллионов рублей это два годовых бюджета небольшого города как, например, Суздаль. Но откуда у молодой пары такие доходы? Разбиралась Алиса Паршакова.

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