Мощный снегопад вызвал коллапс на дорогах Владивостока

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Стихия пришла на смену продолжительной оттепели.

Фото, видео: Иванов Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Жители Приморья в эти минуты испытывают на себе последствия мощного циклона. Он принес в регион порывистый ветер, метели и сильнейший снегопад.

На дорогах — заносы и гололедица, десятки тысяч человек остались без света. Отменены занятия в школах.

Евгений Подтергера наблюдает за разгулом стихии.

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