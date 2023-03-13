Мощный снегопад вызвал коллапс на дорогах Владивостока
Стихия пришла на смену продолжительной оттепели.
Фото, видео: Иванов Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Жители Приморья в эти минуты испытывают на себе последствия мощного циклона. Он принес в регион порывистый ветер, метели и сильнейший снегопад.
На дорогах — заносы и гололедица, десятки тысяч человек остались без света. Отменены занятия в школах.
Евгений Подтергера наблюдает за разгулом стихии.
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