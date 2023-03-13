Мощный снегопад вызвал коллапс на дорогах Владивостока

Жители Приморья в эти минуты испытывают на себе последствия мощного циклона. Он принес в регион порывистый ветер, метели и сильнейший снегопад.

На дорогах — заносы и гололедица, десятки тысяч человек остались без света. Отменены занятия в школах.

Евгений Подтергера наблюдает за разгулом стихии.