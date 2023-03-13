Метель и пурга накрыли российские регионы в разгар весны
Каковы прогнозы синоптиков и есть ли надежда на скорую оттепель?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Непогода продолжает бушевать в Приморье. В регионе не утихает снежный шторм — за сутки выпало больше месячной нормы снега. Расчисткой дорог занимаются сотни единиц коммунальной техники. Самые опасные участки дорог закрыли для движения. Во Владивосток не пускают большегрузы. Автомобилистов попросили сегодня не выезжать на улицы, но послушались далеко не все. В итоге столица Приморья встала в пробках. Пешеходам тоже непросто — ветер настолько сильный, что сбивает с ног.
Во Владивостоке отменили уроки в младших классах. Для остальных школьников ввели свободное посещение. Власти попросили городские предприятия максимально перевести сотрудников на удаленку, а еще сдвинуть начало рабочего дня на несколько часов. Это нужно, чтобы не мешать коммунальщикам чистить улицы.
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