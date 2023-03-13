Украинские террористы признали, что измучены и несут большие потери. Вот только киевский режим об этом предпочитает молчать.

Разбитая 131-я разведывательная группировка украинской армии вернулась в Киев из зоны спецоперации. Выжившие военнослужащие рассказали обо всех ужасах, с которыми им пришлось столкнуться под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Как пишет британская газета The Times, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении измучены. Российская армия применяет артиллерию и минометы, в то время как ВСУ не получают помощь в достаточном количестве и терпят серьезные потери среди военнослужащих.

«Они (украинцы — Прим. ред.) называют лес в сосновом бору под Кременной „проклятым лесом“», — пишет газета.

Такое название появилось после мощных атак со стороны РФ. Выжившие украинские террористы рассказали, как российские военнослужащие использовали огонь артиллерии, танки, а затем и пехоту. В разведчиков в том лесу «летит все, что можно» — убийцам жителей Донбасса неоднократно давали шанс прекратить преступления, но они упорно продолжают действовать по указке Запада.

При отступлении бойцы ВСУ бросают убитых и раненых сослуживцев. Боевой дух солдаты утратили еще под Сватово, признались в рядах армии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская армия почти полностью освободила Красногоровку в ДНР.