Киселев назвал главную цель Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Сбор лучших кадров из зоны СВО уже стартовал. Победителей наградят в июне, а их работы представят на уникальной выставке.

Главная цель всероссийского конкурса военной фотожурналистики, запущенного медиагруппой «Россия сегодня», заключается в создании хроники подвигов нашего времени в борьбе с неонацизмом. Об этом сообщил директор холдинга Дмитрий Киселев.

«Главная цель всероссийского конкурса военной фотожурналистики — что стартует сегодня, 13 марта — создать хронику подвигов нашего времени в борьбе с неонацизмом за справедливый мир», — сообщил телеведущий.

Принять участие в конкурсе могут представители всех российских СМИ. С помощью их снимков организаторы конкурса хотят максимально широко раскрыть понятие «подвиг». Устроители конкурса вдохновились деятельностью Совинформбюро, чьи военные корреспонденты вели уникальную летопись подвига советского народа.

«Мы стремимся показать всю полноту ратного подвига наших героических военных и добровольцев. Не менее велик и подвиг медика, спасающего жизни; строителя, возводящего дома для мирных жителей; учителя, укрывающего детей под обстрелом. Конкурс стартовал, ждем фотографий», — подытожил Дмитрий Киселев.

Как сообщал 5-tv.ru, прием фотографий из зоны СВО продлится с 13 марта по 27 апреля на странице конкурса. Работы принимаются в двух категориях: «Одиночная фотография» и «Фотографическая серия». Основные темы: воинский долг, а также труд волонтеров и мирных жителей. Церемония награждения победителей пройдет в июне, а их работы представят на уникальной выставке.