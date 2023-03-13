Наши герои: в России стартовал прием работ на конкурс военной фотожурналистики
В России стартовал прием работ на конкурс военной фотожурналистики
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / митрий Астрахань; 5-tv.ru
Победителей наградят в июне, а работы представят на уникальной выставке.
Сегодня стартует журналистский конкурс фоторабот из зоны специальной военной операции. Его цель — создание хроники подвигов нашего времени.
В этом направлении устроители планируют идти по стопам Совинформбюро, чьи военные корреспонденты вели уникальную летопись подвига советского народа. Авторов лучших кадров наградят в июне. А их работы представят на специальной выставке и выпустят в виде альбома.
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