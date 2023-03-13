Назад дороги нет: боевики не могут эвакуировать раненых из Артемовска

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Западные чиновники, а также некоторые украинские командиры — призывают киевские власти отступить

Фото, видео: www.globallookpress.com /Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Запад призывает киевские власти отступить и оставить город.

Из-за весенней распутицы украинские войска не могут эвакуировать раненых из Артемовска.

Это приводит к увеличению потерь среди личного состава — пишет сегодня The Wall Street Journal. Боевики отрезаны от асфальтированных шоссе, а грунтовые дороги сейчас непроходимы для обычного автотранспорта.

По данным журналистов, западные чиновники, а также некоторые украинские командиры — призывают киевские власти отступить, чтобы накопить силы для весеннего наступления и избежать возможного окружения. Однако Зеленский бросает на удержание города все новые ресурсы.

Politico пишет, что подобная стратегия вызывает раздражение в Белом доме. Издание сегодня опубликовало статью под названием «Военное единство США и Украины медленно трещит по швам». В Вашингтоне считают, что Украина тратит слишком много ресурсов на оборону города, который не имеет важного стратегического значения.

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