«Вселяют ужас»: почему стрелки из США боятся российских снайперов
URA.RU: Наемники из США избегают встречи со снайперами ВС РФ под Угледаром
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Под Угледаром американцы избегают встречи с российскими снайперами.
Группа российских мобильных снайперов вселяют ужас в стрелков из США в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир группы с позывным Ярый URA.RU.
По его словам, американцы даже избегают столкновений с этими снайперами. Например, на направлении под Угледаром противник вообще старается не работать.
«Согласно наставлениям снайперов США, если снайперы ВСУ знают, что в районе выполнения задачи работает „тяжелая“ снайперская группа, они туда не идут», — рассказал Ярый.
Также он добавил, что в случае, если вдруг у врага появляется очень меткий стрелок, то командующие подразделениями запрашиваю работу этой группы. Туда вскоре отправляется несколько человек, которые принимают все необходимые меры.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Украина проигнорировала. Президент РФ Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении.
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