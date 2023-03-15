«Вселяют ужас»: почему стрелки из США боятся российских снайперов

Под Угледаром американцы избегают встречи с российскими снайперами.

Группа российских мобильных снайперов вселяют ужас в стрелков из США в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир группы с позывным Ярый URA.RU.

По его словам, американцы даже избегают столкновений с этими снайперами. Например, на направлении под Угледаром противник вообще старается не работать.

«Согласно наставлениям снайперов США, если снайперы ВСУ знают, что в районе выполнения задачи работает „тяжелая“ снайперская группа, они туда не идут», — рассказал Ярый.

Также он добавил, что в случае, если вдруг у врага появляется очень меткий стрелок, то командующие подразделениями запрашиваю работу этой группы. Туда вскоре отправляется несколько человек, которые принимают все необходимые меры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Украина проигнорировала. Президент РФ Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении.