«Вселяют ужас»: почему стрелки из США боятся российских снайперов

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

URA.RU: Наемники из США избегают встречи со снайперами ВС РФ под Угледаром

«Вселяют ужас»: почему стрелки из США боятся российских снайперов

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Под Угледаром американцы избегают встречи с российскими снайперами.

Группа российских мобильных снайперов вселяют ужас в стрелков из США в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир группы с позывным Ярый URA.RU.

По его словам, американцы даже избегают столкновений с этими снайперами. Например, на направлении под Угледаром противник вообще старается не работать.

«Согласно наставлениям снайперов США, если снайперы ВСУ знают, что в районе выполнения задачи работает „тяжелая“ снайперская группа, они туда не идут», — рассказал Ярый.

Также он добавил, что в случае, если вдруг у врага появляется очень меткий стрелок, то командующие подразделениями запрашиваю работу этой группы. Туда вскоре отправляется несколько человек, которые принимают все необходимые меры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Украина проигнорировала. Президент РФ Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении.

Тема:
Спецоперация
15 мар
Не числом, а умением: лучшее видео из зоны СВО за день
15 мар
«У меня дед с такой воевал»: боец показал, как громит укронацистов «кувалдой Сталина»
15 мар
Ужесточение наказания: Госдума приняла закон, защищающий всех участников СВО
15 мар
Посол Антонов назвал провокацией появление дрона США над Черным морем
14 мар
При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб мужчина
14 мар
Главное о спецоперации за сегодня, 14 марта
14 мар
«Не обсуждается»: в Кремле ответили о возможности второй волны мобилизации
14 мар
«Мародерят у двухсотых»: зачем наемники ВСУ в Артемовске обирают убитых
14 мар
Дым виден со всех сторон: в районе рынка в Мелитополе взорвался автомобиль
14 мар
Российскому офицеру чудом удалось спастись от дрона ВСУ
+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
75.19
-0.27 80.52
-0.09
Никаких обид или сожалений. Китайский совет дня на среду, 15 марта

Последние новости

6:25
Почему в 9 утра и откуда боязнь Трампа: эксперты разбирают странности в поведении Джо Байдена
6:13
Почему желтый желток — приманка продавцов: как отличить настоящие куриные яйца
6:00
Не числом, а умением: лучшее видео из зоны СВО за день
5:51
Новая трагедия: Lerchek похоронила близкого человека
5:40
Посол России Антонов: «американцам нечего делать у границ России»
5:29
Ценовой потолок: Индия отказалась поддержать санкции Запада

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака
Российскому офицеру чудом удалось спастись от дрона ВСУ
Превратился в тень: вес тяжелобольного Костомарова достиг критической отметки
Полковник запаса дал прогноз, сколько продлится горячая фаза конфликта между РФ и Украиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео