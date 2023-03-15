Почти истребитель: на что способен дрон MQ-9 Reaper, упавший у берегов России

Беспилотник ВВС США потерпел крушение после инцидента с российским истребителем Су-27.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море после столкновения с российским Су-27, представляет собой современный мощный ударный дрон, по некоторым параметрам соответствующий обычному истребителю. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военно-политический эксперт Александр Михайлов.

«Reaper во многом может заменить ударный истребитель по своим боевым возможностям. Конечно, это не управляемая пилотом машина, он не столь маневренный и быстрый, но его скорость до 450 километров в час позволяет ему перемещаться на тысячи километров, тем более что он может держаться в воздухе до полутора суток. При этом он может нести полезную нагрузку и вооружение — от тяжелых авиабомб до ракет „воздух-земля“», — рассказал эксперт.

Он добавил, что MQ-9 может выполнять не только ударные, но и разведывательные функции — для этого предусмотрена возможность его оснащения тепловизором и камерами высокого разрешения для аэрофотосъемки местности.

«Учитывая, что у него потолок высоты до 15 километров, такой аппарат очень сложно сбить простыми зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), например, переносными. Также его нельзя сбить ЗРК малой дальности. Против него необходим комплекс средней дальности — „Бук-М2“, „Бук-М3“, С-350 и подобные. У него высокий потолок, и здесь он схож с боевой авиацией», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что стоимость беспилотника составляет около 30 миллионов долларов. Это говорит о том, что в аппарат вложено много современных дорогостоящих технологий.

Известно, что ВВС США используют MQ-9 Reaper для сбора разведданных, слежения, спасательных операций и высокоточных ударов по важным целям. Дрон может нести до восьми управляемых лазером ракет и 16 ракет Hellfire. Управляет им команда из двух человек — пилота и оператора сенсоров-стрелка, которые находятся на одной из 20 американских баз, расположенных в 17 штатах США.

В предыдущие годы аппарат достойно зарекомендовал себя в Ираке, Афганистане и Сирии. С 2007 года, когда компания General Atomics начала выпуск MQ-9 Reaper, американские ВВС заказали более 360 таких аппаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские журналисты смоделировали падение дрона MQ-9 в Черном море.