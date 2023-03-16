Пробивая оборону: российские силы штурмуют Марьинку
Штурмовые подразделения выбивают ВСУ из Марьинки
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
Именно оттуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк.
Важная задача сейчас — отодвинуть линию фронта от Донецка.
Постоянные обстрелы мирных кварталов — ВСУ ведут из села Марьинка.
Его очень сложно взять, потому что украинские боевики заранее — еще несколько лет назад — возвели там бетонные укрепления.
Как наши подразделения буквально прогрызают оборону противника — видел Валентин Трушнин.
- 16 мар
- Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ
- 15 мар
- События вокруг Украины. Главное за 15 марта
- 15 мар
- ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области
- 15 мар
- ФСБ перекрыла канал поставок оружия из зоны СВО в Белгородскую область
- 15 мар
- Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным
- 15 мар
- В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
- 15 мар
- Как проект Народного фронта помогает ветеранам СВО в лечении и реабилитации
- 15 мар
- Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР
- 15 мар
- Российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском
- 15 мар
- Новые подробности взрыва в Мелитополе: кто и зачем подложил взрывчатку в авто
Читайте также
+3° 759 мм рт. ст.
70%
70%
75.75
0.56 80.88
0.36
0.56 80.88
0.36
Нашли ошибку?