Пробивая оборону: российские силы штурмуют Марьинку

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Штурмовые подразделения выбивают ВСУ из Марьинки

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Именно оттуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк.

Важная задача сейчас — отодвинуть линию фронта от Донецка.

Постоянные обстрелы мирных кварталов — ВСУ ведут из села Марьинка.

Его очень сложно взять, потому что украинские боевики заранее — еще несколько лет назад — возвели там бетонные укрепления.

Как наши подразделения буквально прогрызают оборону противника — видел Валентин Трушнин.

 

Тема:
Спецоперация
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