Инцидент с беспилотником США может отразиться на помощи Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

СМИ: США могу изменить свою позицию по Украине после случая с беспилотником

Инцидент с беспилотником США может отразиться на помощи Украине

Фото: Zuma / ТАСС

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Инцидент с беспилотником у Крыма приблизил сценарий, «которого все боялись».

Происшествие с паданием американского беспилотника MQ-9 Reaper вполне может привести к распространению в США мнения об отсутствия необходимости отправлять помощь для Украины. Об этом пишет CNN.

«Инцидент с дроном стал шагом в сторону сценария, которого все боялись — прямого военного столкновения США и РФ», — говорится в сообщении.

В статье также указано, что возможные кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Рон Десантис дали явно понять, что в случае их избрания, помощь Украине окажется под явной угрозой. По мнению автора колонки, все заявления Трампа о том, что «только он сможет остановить третью мировую войну», скорее всего, получат еще большую поддержку среди населения Америки.

Напомним, 14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, после чего дрон упал в международные воды. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам, а Пентагоне добавили, что дрон не был вооружен и выполнял разведывательную миссию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков прокомментировал ситуацию с беспилотником США.

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