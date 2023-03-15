«Не надо летать, кому не положено»: Песков о ситуации с беспилотником США

До этого Пентагон обвинил нашу страну в загрязнении окружающей среды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper. Свои мысли он изложил во время эфира одного из федеральных телеканалов.

«Может, не надо было там летать, кому не положено?» — заявил Песков.

Тем самым он ответил на обвинения о том, Пентагон обвинил Россию в загрязнении окружающей среды.

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Минобороны России ранее сообщило, что истребители РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским беспилотным летательным аппаратом

Напомним, 14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, после чего дрон упал в международные воды. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам, а Пентагоне добавили, что дрон не был вооружен и выполнял разведывательную миссию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем американцы отправили дрон к Черному морю.