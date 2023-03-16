Военные тайны: в Черном море ищут обломки дрона США

За океаном строят новые версии о крушении «Рипера».

Уже второй день падает авторитет Вашингтона и в военной сфере. Весь мир следит за историей с дорогущим боевым беспилотником «Рипер», который при каких-то загадочных обстоятельствах рухнул в Черное море после сближения с нашими Су-27. В совете безопасности России сегодня открыто заявили, что будут пытаться поднять обломки дрона. А за океаном уверены — уже подняли. Правда, до сих пор не нашли объяснений как именно он рухнул. Вдруг у русских появилось новое секретное оружие? Леонид Китрарь сопоставил все факты.

Уже больше полутора суток Пентагон не может придумать правдоподобную версию падения собственного беспилотника. Да еще и такую, что ее можно подтвердить и заодно обвинить во всем самих русских. Пока весь мир услышал только это.

«Самолет Су-27 задел пропеллер беспилотника, из-за чего БПЛА потерял управление и упал в воды Черного моря. Несколько раз еще до столкновения Су-27 разливал топливо на беспилотник и пролетал на его пути, что является безумным и непрофессиональным маневром», — сказал Патрик Райдер пресс-секретарь Пентагона.

Возможно, пресс-секретарь пентагона сам не очень представляет, как выглядит собственный беспилотник. Ведь версия о том, что был задет винт крайне сомнительна.

Во-первых, диаметр того самого винта заметно меньше, чем хвостовое оперение «Рипера». Чтобы его коснуться, нужно протаранить и часть киля. Во-вторых, сильно различаются скорости аппаратов. Крейсерская скорость беспилотника примерно равна посадочной скорости Су-27, со всей выпущенной механизацией, а значит и ограниченной маневренностью.

К слову, из-за различий в скорости, даже если попытка облить керосином беспилотник и была, то говорит она только о высочайшем летном мастерстве наших пилотов. Но Минобороны почти сразу заявило — контактов с американской техникой у российских самолетов не было. Больше того, «Рипер» находился в запретной для полетов зоне.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков.

В США усердно делают вид, что они только озабочены поведением русских летчиков и больше ничего. Но на деле — все упирается в то, кто первым доберется до обломков аппарата. И судя по записям, которые появились в сети, это был Черноморский флот.

Подтвердить достоверность этих переговоров невозможно, но по существующим данным, инцидент произошел в сотне километров от крымских берегов — в том районе, кроме российских кораблей никого нет и быть не может. Так что, все что бы не делали российские военные — они в своем праве. Это признают даже иностранные эксперты.

«Какие бы действия ни предпринимал российский самолет, они соответствовали защите российского воздушного пространства. Я бы отметил, что они не применяли военную силу. Это была преднамеренная провокация со стороны Соединенных Штатов», — рассказал военный эксперт Скотт Риттер.

Больше того, сомнений в том, что американские беспилотники работают не только на Пентагон, но и на Киев — ни у кого особо и не было. Но теперь, если уцелело что-то из электроники и записывающих устройств — могут появиться доказательства.

Потерянный беспилотник уже стал политическим инструментом в самих США. Республиканец Мэтт Гетц в очередной раз призвал прекратить поддержку украины ценой вовлечения сша в боевые действия. А возможные кандидаты в президенты — Дональд Трамп и Рон Десантис считают, что Украина в принципе вне национальных интересов США.

Самое интересное, американцы еще вчера грозились выложить запись с беспилотника, которая, якобы, докажет непрофессионализм российских летчиков. До сих пор ничего подобного нет. Получается, мастерство пилотов Су-27 молчаливо признал и Пентагон.