Система противовоздушной обороны Украины не может позволить себе хорошее вооружение, чтобы справляться с ракетами России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут справиться со многими российскими ракетами. Об этом рассказал сам спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому телеканалу.

По его словам, они не способны сбивать российские управляемые ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300, реактивные боеприпасы РСЗО «Смерч», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и Х-22, а также крылатые ракеты «Оникс». ВСУ не справляются и с баллистическими ракетами комплекса «Искандер-М».

«Все эти ракеты летят быстро по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью», — заявил Игнат.

Также, по его словам, для того, чтобы их сбить, ВСУ нужны специальные зенитные ракетные системы. Пока система противовоздушной обороны Украины может справляться только с теми ракетами, которые по характеристикам возможно сбить имеющимися у них комплексами.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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