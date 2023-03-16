Несравненные: на Украине назвали пять неуязвимых российских ракет
Спикер ВС Украины Игнат: ВСУ не могут справиться с российскими ракетами — они слишком быстрые
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Система противовоздушной обороны Украины не может позволить себе хорошее вооружение, чтобы справляться с ракетами России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут справиться со многими российскими ракетами. Об этом рассказал сам спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому телеканалу.
По его словам, они не способны сбивать российские управляемые ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300, реактивные боеприпасы РСЗО «Смерч», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и Х-22, а также крылатые ракеты «Оникс». ВСУ не справляются и с баллистическими ракетами комплекса «Искандер-М».
«Все эти ракеты летят быстро по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью», — заявил Игнат.
Также, по его словам, для того, чтобы их сбить, ВСУ нужны специальные зенитные ракетные системы. Пока система противовоздушной обороны Украины может справляться только с теми ракетами, которые по характеристикам возможно сбить имеющимися у них комплексами.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российская армия громит врага под Угледаром.
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