Politico: Украина потеряла более 100 тысяч солдат с начала СВО на Украине
По данным американских СМИ, значительная часть потерь произошла в Артемовске.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
В США подсчитали число погибших боевиков ВСУ с начала проведения спецоперации России. Газета Politico сообщает, что украинская сторона потеряла более 100 тысяч человек.
«По оценкам официальных лиц США, в военной операции, длившейся год, погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — отмечается в материале.
Издание подчеркнуло, что особенно сильно по численности армии киевского режима ударили боестолкновения в Артемовске. Там была ликвидирована большая их часть.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что ВСУ несут значительные потери под Артемовском из-за сложностей в эвакуации раненых. Газета The Wall Street Journal объяснила, что украинские военные не могут вывозить раненых, потому что все дороги в городе недоступны. Это также препятствует доставке дополнительных резервов.
ВС РФ взяли под свой контроль почти половину Артемовска. Город находится в оперативном окружении, а боевики киевского режима заключены в котел, по размерам сравнимый с Дебальцевским. Российская артиллерия работает по всем дорогам в городе.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение противнику на двух направлениях.
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