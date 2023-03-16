Politico: Украина потеряла более 100 тысяч солдат с начала СВО на Украине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

По данным американских СМИ, значительная часть потерь произошла в Артемовске.

Politico: Украина потеряла более 100 тысяч солдат с начала СВО на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В США подсчитали число погибших боевиков ВСУ с начала проведения спецоперации России. Газета Politico сообщает, что украинская сторона потеряла более 100 тысяч человек.

«По оценкам официальных лиц США, в военной операции, длившейся год, погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — отмечается в материале.

Издание подчеркнуло, что особенно сильно по численности армии киевского режима ударили боестолкновения в Артемовске. Там была ликвидирована большая их часть.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что ВСУ несут значительные потери под Артемовском из-за сложностей в эвакуации раненых. Газета The Wall Street Journal объяснила, что украинские военные не могут вывозить раненых, потому что все дороги в городе недоступны. Это также препятствует доставке дополнительных резервов.

ВС РФ взяли под свой контроль почти половину Артемовска. Город находится в оперативном окружении, а боевики киевского режима заключены в котел, по размерам сравнимый с Дебальцевским. Российская артиллерия работает по всем дорогам в городе.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение противнику на двух направлениях.

Тема:
Спецоперация
16 мар
Российская армия уничтожила две гаубицы ВСУ на херсонском направлении
16 мар
Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии
16 мар
Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки
16 мар
Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
16 мар
«Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу
16 мар
Пробивая оборону: российские силы штурмуют Марьинку
16 мар
Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ
15 мар
События вокруг Украины. Главное за 15 марта
15 мар
ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области
15 мар
ФСБ перекрыла канал поставок оружия из зоны СВО в Белгородскую область
+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Склад загорелся на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
12:55
Звезда «Сладкой жизни» Ильяшенко: с Маякиным мы чуть не подрались
12:52
«Илюша, выход «Ханумы»: как актер Илья Князев отыграл свой последний спектакль
12:45
Попытка угона пожарного вертолета в США обернулась неудачей
12:42
«Реакция будет мгновенной»: в Совфеде РФ пригрозили США за провокации на тему беспилотника
12:23
Пролежала неделю: в Подмосковье расследуют загадочную смерть стюардессы

Сейчас читают

«Ты меня не понимаешь!» — тяжелобольной Костомаров начал срываться на близких
Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео