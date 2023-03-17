«Тысячи бронемашин»: эксперт озвучил реальные потери боевой техники ВСУ

В сумму убытков, в частности, входят затраты на вооружение, приобретенное Украиной еще во времена СССР.

Украина за время спецоперации потеряла техники и вооружения почти на 150-200 миллиардов долларов. Так оценил убытки армии противника военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В интервью изданию URA.RU он отметил, что в эту сумму входит, в частности, вооружение, приобретенное еще СССР и его партнерами. Однако сейчас это никто не учитывает при оценке потерь.

«А это около 400 танков, десятки боевых самолетов, тысячи бронемашин и легкой бронетехники еще советского производства либо произведенные на мощностях, оставшихся в Восточной Европе после распада коалиции Варшавского договора», — пояснил эксперт.

Что касается военной помощи Запада, то здесь она составляет ориентировочно 60-70 миллиардов долларов. Именно столько, по его словам, было вложено в прошлом году. Сейчас эта сумма увеличивается по мере поступления новой техники и вооружения на Украину.

«То есть речь уже идет о более 70 миллиардов долларов, вложенных в вооружения, системы и комплексы, и вооружения, и боекомплект, и все сопутствующее военным действиям. Товары, вещи и изделия», — сказал Михайлов.

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