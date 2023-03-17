Шольц: Украине понадобятся гарантии безопасности по окончании конфликта

Президенту Украины и правительству Киева после окончания конфликта на Украине очень понадобятся гарантии безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Bloomberg.

По его словам, Германия готова оказать поддержку Украине в этом вопросе.

«Дискуссия по этому поводу проходит уже несколько месяцев», — говорить Шольц.

При этом он подчеркнул, что гарантии Киев может получить только лишь после окончания конфликта на территории страны.

До этого Шольц уже заявлял, что страны Запада не намерены принимать какие-либо решения по урегулированию конфликта за Украину. При этом в Бундестаге политика освистали и высмеяли после заявления о достижении Германией «энергетической независимости» от России и обещания увеличить расходы на оборону.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как немецкий политик уличил Шольца во лжи по ситуации на Украине.