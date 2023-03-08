Немецкий политик уличил Шольца во лжи по ситуации на Украине

Политик не сомневается, что канцлер страны расставил неправильные приоритеты и только подливает масла в огонь.

Бывший представитель немецкой партии Die Linke (Левые) Ян ван Акен уличил канцлера страны Олафа Шольца во лжи по ситуации на Украине. Политик уверен, что глава государства расставил неправильные приоритеты, в которые не входят задачи по мирному урегулированию конфликта в Незалежной. Свое мнение он озвучил на телевизионном шоу журналистки Анны Вилль.

Акен уверен, что вместо насущных вопросов Шольц сосредоточен на поставках оружия Киеву. Тем самым немецкий лидер только подливает масла в огонь.

«Простых ответов не существует. Но поставки оружия ничуть не способствуют ускорению мирных переговоров», — подчеркнул лидер партии.

Он отметил, что за все время Шольц даже ни разу не обратился к главам других государств с инициативой по переговорам. Сосредоточившись на военной помощи, власти Германии вообще не озадачены дипломатическим процессом. Аналогичная позиция у всей Европы, считает Акен.

К слову, ранее экс-депутат Die Linke также высказывался о роли Китая в мирном урегулировании конфликта на Украине. Он заявлял, что именно Пекин может внести главный вклад в мировое соглашение России и Украины.

Ян ван Акен — известный немецкий политик, сначала вошел в Бундестаг Германии 17-го созыва через государственный список Гамбурга «Левой партии». С 2009 по 2011 годы был заместителем председателя левой парламентской фракции, а с 2012 года — ее официальным представителем по внешней политике. Ушел в отставку в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шольц заявил о готовности Запада дать Киеву гарантии после окончания конфликта.