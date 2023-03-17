Он все знал и был согласен: политолог предрек судьбу Зеленскому после СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 684

Бредихин: Владимир Зеленский знал о своем проигрыше еще до начала СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; Ruptly; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава Украины мыслит себя глобально. Теперь он надеется на повышение и проект в другом формате.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после окончания конфликта на Украине очень понадобятся гарантии безопасности. Но понимал ли это Зеленский до начала спецоперации? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

По его словам, глава Украины знал о своем проигрыше еще задолго до СВО. Более того, еще в конце 2021 года все прекрасно понимали, что Украина точно проиграет. Вопрос был лишь во временных рамках.

«Но тогда Зеленский уже осознавал, что будет с ним происходить. Он знал, что это будет полная катастрофа и большой проигрыш. Но он уже тогда был на это согласен», — говорит эксперт.

Также он добавил, что президент Украины мыслит себя более глобально.

«Зеленский понимает, что после завершения большого проекта, а это для него действительно большой проект, Comedy Club, только другого формата. Нет, даже очередная серия „Слуги народа“. И он получит повышение в медиасфере, а в американской кинокомпании ему пообещали место», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как журналисты узнали, как Зеленский прятался в бункере.

Тема:
Спецоперация
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