«Юля проиграла»: Запашный рассказал, как впервые узнал о болезни Началовой

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Полина Долгова
Полина Долгова 76

Запашный вспомнил о том, что Началова не стеснялась своей болезни

«Юля проиграла»: Запашный рассказал, как впервые узнал о болезни Началовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Юлия Началова

Дрессировщик отметил, что прошло достаточно много времени со дня кончины звезды, но воспоминания о ней сохранились.

Певица, актриса и телеведущая Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2016 года в возрасте 38 лет. Ее смерть стала тяжелым потрясением для всего отечественного шоу-бизнеса. Коллеги до сих пор вспоминают о Началовой и говорят о ее таланте.

Дрессировщик Эдгард Запашный вспомнил в интервью ФАН, что несмотря на то, что прошло достаточно много времени со дня кончины звезды, воспоминания о ней сохранились.

«С Юлей мы не были близкими друзьями. Были знакомыми. Она приходила ко мне на шоу и однажды виделись с ней в телеэфире. Что касается ее творчества, то еще с „Утренней звезды“, где она заблистала, она подняла это Знамя и достойно его несла на протяжение всей жизни», — поделился артист.

Запашный подчеркнул, что Началова обладала даром голоса и беспримерной силой воли. Дрессировщик отметил, что когда болезнь стала все сильнее овладевать Началовой, она этого не стеснялась и ничего не прятала. Она осознавала проблему.

«Не манипулировала этой информацией в свою сторону, не делала себе агрессивный PR по этой теме, но и ничего не скрывала. Боролась со своей бедой, но, к сожалению, эту войну Юля проиграла», — поведал дрессировщик.

Кроме того, он добавил, что несмотря на то, что годы идут, память об этом прекрасном и ярком человеке не угасает в нем.

«Она похоронена на Троекуровском кладбище. Там похоронен мой папа, поэтому я к ней все время захожу», — подытожил генеральный директор Большого Московского государственного цирка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь российской певицы Юлии Началовой Вера рассказала о том, какими качествами должен обладать мужчина, который покорит ее сердце.

Тема:
Юлия Началова
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