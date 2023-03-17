Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 17 марта

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Иван Обухов
Иван Обухов 533

Демилитаризация и денацификация Украины и противодействие этому со стороны Запада: все самое важное в дайджесте на 5-tv.ru.

Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 17 марта

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

Тема:
Спецоперация

В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% Артемовска. Попытки любого продвижения ВСУ в Артемовске тут же пресекаются.

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. За сутки поражено 82 подразделения боевиков Украины.

Эксперт озвучил реальные потери боевой техники ВСУ. В сумму убытков, в частности, входят затраты на вооружение, приобретенное Украиной еще во времена СССР.

Минобороны РФ впервые показало кадры работы броневиков «Тайфун-ВДВ». Данные автомобили активно используются десантниками в зоне специальной военной операции на Украине. 

Певица Вика Цыганова считает правильным поддерживать российских военнослужащих. Она отметила, что всячески помогает участникам специальной военной операции России по защите Донбасса.

Французский политик сообщил о подготовке США контрнаступления боевиков на Украине. Реализация подобного сценария чревата критическими последствиями.

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