Минобороны РФ впервые показало кадры работы броневиков «Тайфун-ВДВ»

Минобороны РФ впервые показало кадры боевой работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Десантники используют такие машины в зоне специальной военной операции.

Первой на задание выдвигается группа разведчиков. Добравшись до района назначения, десантники запускают в небо беспилотник и с его помощью вычисляют расположение приоритетных целей, например опорных пунктов ВСУ. По координатам наносят удар, после чего на бронеавтомобилях захватывать противника отправляется штурмовой отряд.