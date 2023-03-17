Минобороны РФ впервые показало кадры работы броневиков «Тайфун-ВДВ»
Данные автомобили активно используются десантниками в зоне специальной военной операции на Украине. Какие задачи они выполняют?
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Минобороны РФ впервые показало кадры боевой работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Десантники используют такие машины в зоне специальной военной операции.
Первой на задание выдвигается группа разведчиков. Добравшись до района назначения, десантники запускают в небо беспилотник и с его помощью вычисляют расположение приоритетных целей, например опорных пунктов ВСУ. По координатам наносят удар, после чего на бронеавтомобилях захватывать противника отправляется штурмовой отряд.
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