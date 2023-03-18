Ольга Бузова без косметики поделилась фото с любимым: «Бесценные моменты вместе»

Звезда «Дома-2» с большим трепетом говорит о близких ей людях и ради встречи с ними даже готова выйти из дома без макияжа — потому что им так нравится больше.

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые за долгое время встретилась с папой Игорем Дмитриевичем. В январе она улетела на съемки очередного сезона шоу «Звезды в Африке» и только сейчас вернулась в Москву. Первым делом поспешила повидать близких. Фото с отцом артистка опубликовала в личном блоге: в кадре — никакого звездного блеска, вычурных нарядов и даже макияжа. По словам Бузовой, многие близкие предпочитают видеть ее как есть, без косметики.

«Хочу, чтобы у папы все было хорошо. А у меня — как у папы. Люблю. Бесценные моменты вместе», — написала в соцсети певица.

Поклонники Бузовой отметили, что Игорь Дмитриевич в последнее время преобразился — похудел, обрел (не без помощи знаменитой дочери) голливудскую улыбку и помолодел. Телеведущая с гордостью подчеркнула, что восхищается формой папы на пороге 60-летия. Он считает, что отец просто отлично выглядит в своем возрасте.

Певица Ольга Бузова продемонстрировала лицо без макияжа на фото с отцом Игорем. Instagram* / buzova86

Сама Ольга Бузова, увы, не может похвастаться ощущением гармонии души и тела. На днях она пожаловалась, что из-за плотного рабочего графика переживает серьезные проблемы со здоровьем. Звезда страдает бессонницей и полагает, что испытывает хронический недосып в течение целого года. Из-за этого снижается аппетит, а от голода нет сил и часто возникает головокружение. От снотворного Бузова принципиально отказывается, хотя не спит порой по несколько дней.

Провалиться в сон не пару часов у артистки получается только в дороге. В машине или в самолете удается отдохнуть, но такие счастливые моменты выдаются только между съемками. При этом, писал ранее 5-tv.ru, Бузова старается уделить внимание всем «родным существам». Несмотря на занятость и проблемы со сном она встает ни свет ни заря ради прогулки с любимой собачкой.

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