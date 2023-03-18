Ольга Бузова без косметики поделилась фото с любимым: «Бесценные моменты вместе»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 7

Певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа на фото с отцом Игорем Бузовым

Ольга Бузова без косметики поделилась фото с любимым: «Бесценные моменты вместе»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Звезда «Дома-2» с большим трепетом говорит о близких ей людях и ради встречи с ними даже готова выйти из дома без макияжа — потому что им так нравится больше.

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые за долгое время встретилась с папой Игорем Дмитриевичем. В январе она улетела на съемки очередного сезона шоу «Звезды в Африке» и только сейчас вернулась в Москву. Первым делом поспешила повидать близких. Фото с отцом артистка опубликовала в личном блоге: в кадре — никакого звездного блеска, вычурных нарядов и даже макияжа. По словам Бузовой, многие близкие предпочитают видеть ее как есть, без косметики.

«Хочу, чтобы у папы все было хорошо. А у меня — как у папы. Люблю. Бесценные моменты вместе», — написала в соцсети певица.

Поклонники Бузовой отметили, что Игорь Дмитриевич в последнее время преобразился — похудел, обрел (не без помощи знаменитой дочери) голливудскую улыбку и помолодел. Телеведущая с гордостью подчеркнула, что восхищается формой папы на пороге 60-летия. Он считает, что отец просто отлично выглядит в своем возрасте.

Певица Ольга Бузова продемонстрировала лицо без макияжа на фото с отцом ИгоремПевица Ольга Бузова продемонстрировала лицо без макияжа на фото с отцом Игорем. Instagram* / buzova86

Сама Ольга Бузова, увы, не может похвастаться ощущением гармонии души и тела. На днях она пожаловалась, что из-за плотного рабочего графика переживает серьезные проблемы со здоровьем. Звезда страдает бессонницей и полагает, что испытывает хронический недосып в течение целого года. Из-за этого снижается аппетит, а от голода нет сил и часто возникает головокружение. От снотворного Бузова принципиально отказывается, хотя не спит порой по несколько дней.

Провалиться в сон не пару часов у артистки получается только в дороге. В машине или в самолете удается отдохнуть, но такие счастливые моменты выдаются только между съемками. При этом, писал ранее 5-tv.ru, Бузова старается уделить внимание всем «родным существам». Несмотря на занятость и проблемы со сном она встает ни свет ни заря ради прогулки с любимой собачкой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
16 мар
«Просто валюсь с ног»: Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем
16 мар
«Приехала и не могу»: Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу от переутомления
14 мар
«Безусловная любовь»: на какие жертвы Бузовой приходится идти ради «родного существа»
14 мар
Митя Фомин о съемках в фильмах для взрослых: «С огромным удовольствием!»
10 мар
«Счастье любит тишину»: Ольга Бузова о любви, идеальном мужчине и свадьбе мечты
8 мар
Ольга Бузова лишилась искренней любви из-за популярности: «Это чувство я забыла»
7 мар
Зуб за 70 тысяч: сестра Бузовой пожаловалась, что ее обсчитали в стоматологии
6 мар
Дмитрий Тарасов продает загородный особняк, из которого выгнал бывшую жену
28 февр
Развод превратился в пиар-ход: как бывший муж помог Бузовой стать популярной
28 февр
«Потенциальная конкурентка»: почему Костенко тайно ревнует Тарасова к Бузовой
-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:36
Ольга Бузова без косметики поделилась фото с любимым: «Бесценные моменты вместе»
3:20
Конон Огородник: какой заговор 18 марта защитит посевы на даче
3:11
В центре Москвы произошел пожар
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
2:53
Полуостров надежды: Путин провел совещание по вопросам развития Крыма
2:34
«У них есть два месяца»: Постпред России в ООН жестко ответил США, Британии и ЕС

Сейчас читают

«Любителям экзотики — отсрочить визит»: эпидемиолог о новой лихорадке в Танзании
Как откровенные фото мамы влияют на ребенка? Ответ психотерапевта
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео