Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
Представитель МИД РФ отметила, что США и его союзники продолжают накачивать Киев оружием.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Американским властям давно не жалко ни украинцев, ни россиян, ни своих же граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Такое заявление дипломат сделала, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что сердца американцев обливаются кровью за Украину и за все российские семьи, пострадавшие от конфликта.
«Вашингтону давно не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев. И чтобы сердце сограждан еще больше обливались кровью, Виктория Нуланд и остальная часть режима поставляют на Украину оружия на миллиарды долларов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Россия проводит с 24 февраля 2022 года специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов по жилым кварталам со стороны украинских войск. С тем пор Запад продолжает накачивать Украину оружием. Россия не раз отмечала, что эти действия только усугубляют конфликт.
Ранее, писал 5-tv.ru, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил, что конфликт на Украине приближается к завершающему этапу.
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