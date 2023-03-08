Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил, что конфликт на Украине приближается к завершающему этапу. Об этом американский разведчик рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, для ВС РФ начинается период, когда российская сторона будет «разбирать на части» логистические цепочки противника. Отставной офицер предполагает, что стратегия армии РФ заключается в полном уничтожении ВСУ, а ликвидация путей снабжения и поставок — одна из главных составляющих мероприятия.

«У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие и говорит: „Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки"», — добавил Риттер.

Ранее американский военный подчеркнул, что острую нехватку оружия ВСУ почувствуют уже летом. К июню Запад перестанет направлять киевскому режиму пакеты военной помощи. Далее, считает он, события будут развиваться стремительно: осенью украинская армия потерпит поражение и капитулирует.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Незалежной Владимир Зеленский потребовал от США отправить на войну детей.