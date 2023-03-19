Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Вучич: Белград и Приштина достигли соглашения по нескольким пунктам по плану для Косово

Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Встреча президента Сербии с премьер-министром самопровозглашенного Косово Альбином Курти длилась более 12 часов.

Белград и Приштина смогли достичь соглашения по нескольким аспектам реализации предложения Евросоюза (ЕС) по урегулированию конфликта в ходе переговоров в Охриде, Северная Македония. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с премьер-министром самопровозглашенного Косово Альбином Курти. Встреча длилась более 12 часов.

«Те несколько пунктов, о которых мы договорились, станут рамками плана имплементации для обеих сторон. Сегодня ничего не заканчивается, только начинается», — отметил сербский лидер.

Переговоры Вучича и Курти были организованы при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

Белград и Приштина, как отметил Вучич, обозначили свои красные линии, сделали шаг в конструктивном направлении и вскоре, надеется он, перейдут к действиям. Стоит отметить, несмотря на договоренности, план ЕС по Косово не был подписан на этом этапе, стороны только согласились приступить к его реализации. В частности, Приштина обязалась начать формирование сербских муниципалитетов с «надлежащим» уровнем самоуправления в Косово и Метохии.

Конфликт между Сербией и Косово продолжается с 2008 года. Приштина провозгласила свою независимость, которую по сей день не признают многие страны мира, в том числе Россия. В 2022 году произошло очередное обострение. Тогда косово-албанские власти потребовали у проживающих на их территории сербов сменить документы и автомобильные номера на местные.

Также 11 марта Александр Вучич публично заявил, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство Косово в ООН и не признает независимость региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о протестах в Белграде, вспыхнувших на фоне обсуждения плана ЕС по косовскому конфликту.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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