В стране действует указ, запрещающий военнообязанным мужчинам покидать государство.

Киевский режим готовится к ужесточению мобилизации. Об этом в социальных сетях написал экс-премьер Украины Николай Азаров. Он уточнил, что теперь все не обойдется обычным вручением повесток призывникам.

«Будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую», — сказано в публикации.

Политик добавил, все дело в том, что «существует огромный дефицит живой силы». С конца февраля прошлого года в Незалежной ввели военное положение, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Бывшие боевики Вооруженных сил Украины рассказывали о наплевательском отношении со стороны командования. Более того, Киев использует заградотряды для ликвидации тех, кто покидает позиции.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от украинских националистов. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика.