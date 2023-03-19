«Будут массово паковать»: Киев готовится ужесточить мобилизацию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 57

Экс-премьер Украины Азаров заявил о подготовке Киева к ужесточению мобилизации

«Будут массово паковать»: Киев готовится ужесточить мобилизацию

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Спецоперация

В стране действует указ, запрещающий военнообязанным мужчинам покидать государство.

Киевский режим готовится к ужесточению мобилизации. Об этом в социальных сетях написал экс-премьер Украины Николай Азаров. Он уточнил, что теперь все не обойдется обычным вручением повесток призывникам.

«Будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую», — сказано в публикации.

Политик добавил, все дело в том, что «существует огромный дефицит живой силы». С конца февраля прошлого года в Незалежной ввели военное положение, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Бывшие боевики Вооруженных сил Украины рассказывали о наплевательском отношении со стороны командования. Более того, Киев использует заградотряды для ликвидации тех, кто покидает позиции.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от украинских националистов. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика.

Тема:
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