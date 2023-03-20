Бьем точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32

МО РФ впервые показало кадры боевого применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» по позициям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры из зоны спецоперации за день в одном видео.

Минобороны РФ поделилось новыми кадрами боевой работы российских бойцов из зоны спецоперации. 5-tv.ru собрал самые яркие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая подготовка экипажей танков Т-90М «Прорыв» по борьбе с танками западного производства. В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе подготовки бойцы изучают наиболее слабые и уязвимые места танков, что Запад поставляет Украине, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной.

Подготовка экипажей танков проходит на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. После завершения обучения бойцы приступят к выполнению задач уже на передовой.

На следующих кадрах впервые показана работа боевого применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» российскими десантниками по позициям украинских боевиков в зоне проведения спецоперации.

После того как был обнаружен противник и по месту его дислокации был нанесен огневой удар, на захват уже выдвинулся штурмовой отряд десантников на бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».

Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям украинских боевиков, десантники огнем подавили огневые точки украинских боевиков в опорном пункте. Следом из бронеавтомобиля десантировался штурмовой отряд «Крылатой пехоты», который осуществил их захват и завершил разгром националистов.

Тема:
Спецоперация
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