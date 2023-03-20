Путин и Си Цзиньпин опубликовали статьи перед переговорами: главное

Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 20–22 марта. За это время он проведет переговоры с российским президентом. О чем будут говорить? И какими лидеры видят отношения двух стран?

В ближайшие несколько часов в Москве начнется главное политическое событие последних месяцев — в нашу страну прилетит с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. В России он проведет три дня, за это время у него будут переговоры и встреча тет-а-тет с Владимиром Путиным. Символично, что это первая международная поездка Си Цзиньпина после переизбрания. Что может стать главной темой переговоров, выяснял корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Обмен программными статьями накануне важнейшей встречи: Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают сигналы не только народам России и Китая, но и всему миру. И в самом начале звучит мотив личной дружбы — лидеры стран знакомы уже 13 лет, а первый государственный визит лидера Китая в Москву состоялся ровно 10 лет назад, в эти же даты. Всего они встречались около 40 раз, и очень часто это было неформальное общение. Путин называет коллегу на просто другом, а даже братом.

«Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: „Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!“ Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг — как родной брат. В этом наши народы очень схожи», — отметил Владимир Путин.

«Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — написал Си Цзиньпин.

«Безусловно то, что Си Цзиньпин первым делом едет в Россию после своего переизбрания на пост председателя КНР, — это хороший знак; хороший знак не только для России, но и для определения того, кто является основным партнером Китая. Очевидно, что Си Цзиньпин и Китай в целом видит в России своего политического партнера», — считает политолог-китаевед, специалист по российско-китайским отношениям Алексей Маслов.

От лирики дружбы к конкретным цифрам взаимовыгодной торговли. И они впечатляют: те же 10 лет назад товарооборот в 200 миллиардов долларов и переход на расчеты в национальных валютах даже невозможно было себе представить, но теперь это реальность. Магистральный газопровод «Сила Сибири», по которому российское голубое топливо направляется в Китай, Путин называет сделкой века.

«Москва будет единственным союзником, крупным, Пекин, который ему подставит плечо, во-первых, углеводородное, энергетическое сотрудничество, а во-вторых, сотрудничество в сфере обороны, сельского хозяйства, науки и так далее», — уверен политолог-китаевед, специалист по российско-китайским отношениям Николай Вавилов.

Союз Москвы и Пекина развивается и приобретает новые черты в нынешней очень непростой геополитической ситуации: мир гегемонии коллективного Запада неуклонно разрушается. На смену ему должен прийти мир многополярный, с разными центрами и взаимным уважениям к интересам друг друга.

«Мы видим, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения. «Коллективный Запад» все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай — «стратегическим конкурентом», — заметил Владимир Путин.

«Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране», — написал Си Цзиньпин.

Ключевое значение приобретает исход нынешней специальной военной операции России по защите Донбасса и общее конфликтное противостояние, порой искусственно подогреваемое из Вашингтона. Владимир Путин прямо предостерегает от ядерного шантажа и заявляет о готовности России к мирному решению военных конфликтов.

«Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены. Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами», — напомнил Владимир Путин.

Опубликованная недавняя «Китайская позиция по политическому урегулированию украинского кризиса», без сомнения, станет одной из важных тем на переговорах в Кремле на этой неделе.

«Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — написал Си Цзиньпин.

При этом Путин предупреждает: НАТО не остановится на Украине, следующая цель — проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион, попытка и там разобщить все государства, диктуя свою волю. Старая как мир позиция «Разделяй и властвуй» до сих работает в эгоистических интересах Запада.

«Некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть „эксклюзивных клубов“ и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся. Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах», — заметил Владимир Путин.

Конечно же, в ходе предстоящих переговоров Владимир Путина и Си Цзиньпина круг обсуждаемых тем будет куда шире, но основные вехи лидеры стран в своих перекрестных статьях уже обозначили.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в рамках государственного визита 20–22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина. Во время переговоров планируется подписание ряда важных документов. Визит станет первой заграничной поездкой китайского лидера после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

Стоит отметить, что визит председателя КНР в Москву произойдет на фоне российской спецоперации на Украине. При этом поездка Си Цзиньпина в Россию уже вызвала глубокую обеспокоенность Запада.