Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

ВС РФ пресекли попытки ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинские националисты хотели ударить по району населенного пункта Торское.

Российские бойцы пресекли попытки украинских боевиков отбить утерянные позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» российских войск Александр Савчук. В беседе с РИА Новости он отметил, что разведывательная группировка войск «Центр» обнаружила движение украинской пехоты и техники в направлении опорного пункта. Эти данные она передала расчету реактивных систем залпового огня «Град».

Далее последовало огневое поражение боевиков ВСУ, в результате него националисты понесли потери в живой силе и боевой бронетехнике. Также Савчук подчеркнул, что взвод БМП 67-й механизированной бригады ВСУ попытался нанести удары по району населенного пункта Торское (Краматорский район ДНР — Прим. ред.), однако попытка не удалась, ведь украинских боевиков остановили дистанционным подрывом техники на минном поле и артиллерийскими ударами.

К слову, накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении около 190 боевиков Незалежной на донецком направлении посредством ударов авиации и огня артиллерии. В том числе ВСУ потеряли три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу «Мста-Б».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков в ЛНР.

Тема:
Украинский кризис
21 мар
В МИД РФ исключили участие четырех стран в посредничестве по диалогу с Украиной
21 мар
Посол РФ Антонов уличил США в одержимости идеей нанести поражение Москве
20 мар
Небензя назвал условие для наступления мира на Украине
20 мар
Бегут, бросая технику и раненых: атака ВСУ на запорожском направлении захлебнулась
20 мар
Представители украинской православной церкви пришли к офису Зеленского, а он их проигнорировал
20 мар
Киев отправляет отряды иностранных наемников на купянское направление
20 мар
Китай дальше всех продвинул идею переговоров России и Украины
20 мар
В ЛНР заявили о росте численности группировки ВСУ на донецком направлении
20 мар
Си Цзиньпин назвал условия для прекращения конфликта на Украине
19 мар
В Польше назвали условие для вступления в прямой конфликт с Россией
+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.24
0.64 82.37
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Актер из «Гарри Поттера» был найден у вокзала Кингс-Кросс без сознания, а позже умер в больнице
10:30
Знаменитый модельер раскрыла правду о том, что происходит в семье телеведущей Стриженовой
10:20
Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией
10:09
В МИД РФ исключили участие четырех стран в посредничестве по диалогу с Украиной
9:58
Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское
9:45
Екатерина Мизулина поддержала борьбу с уклонением блогеров от уплаты налогов

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
Боялся, что кино закончится: фильм о Тарковском собрал полный зал
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео