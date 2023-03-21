«Их не спасет»: почему ВСУ так боятся окружения Авдеевки российскими войсками

Сейчас войска Украины готовят масштабное наступление, но их планы вот-вот сорвутся.

Украинский военачальник Валерий Залужный доложил главе Незалежной Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Авдеевке. Националисты Украины вовсю бьют тревогу, ведь российские солдаты намерены освободить регион, как это уже почти случилось с Артемовском (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.). Почему ВСУ так этого боятся и что произойдет, когда Авдеевка будет под контролем у бойцов РФ? На эти вопросы ответил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, российские солдаты продолжают наступление почти по всей линии соприкосновения — от Артемовска до Угледара. Оно должно решить задачи по оттягиванию на себя сил противника, который сейчас готовится к масштабному наступлению весной или летом. Однако в целях ВС РФ есть не только это.

«С другой стороны, наше наступление имеет цели занять более выгодные рубежи для обороны. Например, в Авдеевке есть ряд направлений, в которых одни воинские части продвинулись достаточно далеко вперед, а другие отстают. Именно для того, чтобы это отставание не привело к тому, что те, которые продвинулись вперед были отрезаны и уничтожены, мы сейчас где-то приостановили наступление, а где-то пытаемся его оптимизировать», — заявил эксперт в беседе с 5-tv.ru, отметив, что говорит о действиях именно в районе Авдеевки.

Кнутов подчеркнул, что российские войска рассчитывают взять регион в окружение, но при этом сделать это кооперативно, когда «все дороги будут простреливаться» и можно будет действовать «достаточно жестко» в отношении гарнизона, находящегося в частичном окружении.

«Самое главное: освобождение Авдеевки позволит нам двигаться на Угледар. Угледар занимает ключевое положение, это стык южно-донецкого направления, запорожского направления. Освобождение Угледара позволило бы нам контролировать фланг запорожского направления. В том случае если противник перейдет в наступление, то мы могли бы со стороны Угледара нанести фланговый удар», — объяснил Кнутов.

В том числе эксперт высказался на тему того, возникнет ли с Авдеевским коксохимическим заводом такая же ситуация, которая случилась с Металлургическим комбинатом «Азовсталь», где долгое время пребывали украинские националисты, превратив предприятие в некое подобие крепости.

По мнению Кнутова, на этой территории все города похожи на своеобразный «Азовсталь» и Мариуполь, но только меньшего размера. Например, в том же Артемовске есть три предприятия, где существуют склады госрезерва СССР, такие же подземные и с противоатомными убежищами.

Однако история «Азовстали» вряд ли повторится с Авдеевкой, потому что у российских бойцов появился определенный опыт после Мариуполя. ВС РФ умеют зачищать подобные склады. В случае с Артемовском видно, что промзоны города практически все находятся под контролем войск России.

«Для начала мы должны будем ее (Авдеевку. — Прим. ред.) окружить, перерезать все коммуникации, фактически, оставить гарнизон в таком положении, когда он не сможет получить боеприпасы и пополнения резервов, когда раненных некуда будет увозить <…> Могут, конечно, опуститься в подвалы, но опыт Артемовска показывает, что это их (украинских боевиков. — Прим. ред.) не спасет», — признался эксперт.

Кнутов еще раз подчеркнул, что когда российские военные окружат Авдеевку, а после освободят, то у них откроется путь на Угледар. В этом случае ВС РФ сорвут наступление украинских войск.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры того, как работает российская армия под Авдеевкой.