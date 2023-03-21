Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе начались в Кремле

В Кремле начались переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе.

В мероприятии участвуют также вице-премьеры российского правительства, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также глава китайской дипломатии Ван И.

После завершения встречи пройдут переговоры в расширенном составе, затем стороны подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.