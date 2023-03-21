Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе начались в Кремле
| Политика 71
В Москве начался второй раунд российско-китайских переговоров.
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
В Кремле начались переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе.
В мероприятии участвуют также вице-премьеры российского правительства, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также глава китайской дипломатии Ван И.
После завершения встречи пройдут переговоры в расширенном составе, затем стороны подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.
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