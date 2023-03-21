Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе начались в Кремле

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 71

В Москве начался второй раунд российско-китайских переговоров.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Визит Си Цзиньпиня в Москву

В Кремле начались переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе.

В мероприятии участвуют также вице-премьеры российского правительства, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также глава китайской дипломатии Ван И.

После завершения встречи пройдут переговоры в расширенном составе, затем стороны подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.

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