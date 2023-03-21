На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию армии РФ

На российского актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

В суде подтвердили, что протокол составлен именно на артиста, а не на его полного тезку. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

Назарова уволили из МХТ им. Чехова и лишили роли Кисы в экранизации «12 стульев» из-за политической позиции и скандальных высказываний.

После начала специальной военной операции Дмитрий Назаров, помимо своих язвительных высказываний, записал несколько песен, в которых осудил СВО. Кстати, нарушение по статье о дискредитации армии России наказываются штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дмитрий Назаров лишился роли в новом фильме «12 стульев».