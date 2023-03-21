На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию армии РФ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 864

В середине января деятеля культуры уволили из МХТ имени Чехова.

На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию армии РФ

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На российского актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

В суде подтвердили, что протокол составлен именно на артиста, а не на его полного тезку. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

Назарова уволили из МХТ им. Чехова и лишили роли Кисы в экранизации «12 стульев» из-за политической позиции и скандальных высказываний.

После начала специальной военной операции Дмитрий Назаров, помимо своих язвительных высказываний, записал несколько песен, в которых осудил СВО. Кстати, нарушение по статье о дискредитации армии России наказываются штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дмитрий Назаров лишился роли в новом фильме «12 стульев».

Тема:
Спецоперация
21 мар
Полковник запаса раскрыл условие для удара РФ по Украине «Кинжалами» и «Цирконами»
21 мар
Экс-советник Пентагона задал Байдену неудобный вопрос о выходе США из конфликта на Украине
21 мар
Лавров заявил о потере Лондоном ориентиров
21 мар
Порядка 150 целей: как российские ЗРК сбивают дроны и самолеты над Угледаром
21 мар
«Решающие полгода»: в НАТО раскрыли планы Украины
21 мар
«Американцы хитрят»: стоит ли Украине ждать истребители F-16
21 мар
«Их не спасет»: почему ВСУ так боятся окружения Авдеевки российскими войсками
21 мар
Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном
21 мар
Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
21 мар
ВСУ потерпели серьезное поражение от российских войск на донецком направлении
+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Жители перепуганы: сильное землетрясение произошло в Узбекистане
22:47
В ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном
22:34
Ученые из РФ выявили четыре гена, связанных с неврологическими осложнениями СOVID-19
22:23
Эксперты назвали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard
22:10
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию армии РФ
21:56
Полковник запаса раскрыл условие для удара РФ по Украине «Кинжалами» и «Цирконами»

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео