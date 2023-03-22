«Подтверждают свой статус»: в МИД РФ призвали США не идти по пути эскалации

Штаты практически каждый день демонстрируют настрой на эскалацию конфликта и подтверждают свою вовлеченность в него. К чему это может привести?

В МИД РФ заявили, что США фактические напрямую вовлечены в конфликт на Украине, и призвали Белый дом не идти по пути эскалации. Так заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможные поставки Украине кассетных боеприпасов от Штатов.

В Конгрессе США ранее заявили, что обратились к президенту Джо Байдену с призывом отправить Киеву кассетные боеприпасы, о которых так просило украинское правительство.

Рябков отметил, что подобными действиями и заявлениями Америка демонстрирует свою прямую вовлеченность в конфликт и подтверждает регулярные шаги в сторону эскалации.

«Я сейчас не беру вопрос о том, насколько использование кассетных боеприпасов допустимо в вооруженном конфликте. Это тема, которая давно, долго рассматривается на профильных международных площадках», — цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что не осталось оружия, которое бы не поставлялось на Украину. В том числе речь идет о смертоносных дальнобойных системах, которыми хотят обеспечить украинскую армию. Штаты планируют совершить провокацию с применением сверхтоксичных отравляющих газов и уже разрабатывает план. А власти Великобритании, например, заявили о намерении отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.