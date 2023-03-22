«Подтверждают свой статус»: в МИД РФ призвали США не идти по пути эскалации
Рябков: США подтвердили участие в конфликте на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov
Штаты практически каждый день демонстрируют настрой на эскалацию конфликта и подтверждают свою вовлеченность в него. К чему это может привести?
В МИД РФ заявили, что США фактические напрямую вовлечены в конфликт на Украине, и призвали Белый дом не идти по пути эскалации. Так заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможные поставки Украине кассетных боеприпасов от Штатов.
В Конгрессе США ранее заявили, что обратились к президенту Джо Байдену с призывом отправить Киеву кассетные боеприпасы, о которых так просило украинское правительство.
Рябков отметил, что подобными действиями и заявлениями Америка демонстрирует свою прямую вовлеченность в конфликт и подтверждает регулярные шаги в сторону эскалации.
«Я сейчас не беру вопрос о том, насколько использование кассетных боеприпасов допустимо в вооруженном конфликте. Это тема, которая давно, долго рассматривается на профильных международных площадках», — цитирует Рябкова ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что не осталось оружия, которое бы не поставлялось на Украину. В том числе речь идет о смертоносных дальнобойных системах, которыми хотят обеспечить украинскую армию. Штаты планируют совершить провокацию с применением сверхтоксичных отравляющих газов и уже разрабатывает план. А власти Великобритании, например, заявили о намерении отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.
- 22 мар
- Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
- 21 мар
- Шойгу не стал давать прогноз о сроках завершения СВО
- 21 мар
- «Их не спасет»: почему ВСУ так боятся окружения Авдеевки российскими войсками
- 21 мар
- Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном
- 21 мар
- В МИД РФ исключили участие четырех стран в посредничестве по диалогу с Украиной
- 21 мар
- Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское
- 21 мар
- Посол РФ Антонов уличил США и НАТО в одержимости идеей нанести поражение Москве
- 20 мар
- Небензя назвал условие для наступления мира на Украине
- 20 мар
- Бегут, бросая технику и раненых: атака ВСУ на запорожском направлении захлебнулась
- 20 мар
- Представители украинской православной церкви пришли к офису Зеленского, а он их проигнорировал
Читайте также
87%
-0.40 82.54
0.17
Нашли ошибку?