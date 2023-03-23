Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом
Инцидент случился некоторое время назад недалеко от пожарной части.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Взрыв в Мелитополе Запорожской области — это теракт, за которым стоят спецслужбы Украины, сообщил РИА Новости региональный чиновник Владимир Рогов.
«Это, безусловно, теракт, за которым стоят украинские спецслужбы. Режим (президента Украины — Прим. ред.) Зеленского в очередной раз показал свою террористическую сущность», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подобные происшествия являются элементом запугивания и попыткой террористов, радующихся гибели людей, дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории региона.
На месте случившегося сейчас работают взрывотехники, инцидент произошел некоторое время назад неподалеку от пожарной части. От самодельного взрывного устройства пострадал один полицейский. Ему оказывается помощь.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в прошлогоднем феврале. Ее конечная цель — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео подготовки российского десанта в тыловом районе СВО.
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