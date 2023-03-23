«Дело в ней»: почему вдова Грачевского слышит покойного мужа

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 076

Эксперты посоветовали вдове Грачевского отпустить умершего и не тянуть его в живой мир

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Марианны Абравитовой; 5-tv.ru

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Эзотерики Абравитова и Юусупова ответили, почему Екатерина Белоцерковская не может отпустить мужа в мир иной.

Вдова Грачевского — Екатерина Белоцерковская рассказала о том, что слышит шаги своего покойного мужа и не может находиться в старом доме одна: плачет и боится. И вообще после смерти любимого буквально за один день она похудела на десять килограммов, поседела.

Эксклюзивно для 5-tv.ru эзотерики Марианна Абравитова и Милена Юсупова прокомментировали ситуацию со вдовой Грачевского и ответила на вопрос, действительно ли дух умершего может как-то воздействовать на жизнь певицы.

Таролог Абравитова отметила, что, если связь между людьми была сильная и люди, действительно, любили друг друга очень сильно, то рассоединение насовсем невозможно. У них было соприкосновение аур и энергией, поэтому то, что она его слышит и, возможно, даже слышит вполне возможно. Также ей снятся сны, граничащие с явью.

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Поэтому предсказательница считает, что очень важно отсоединяться с покойником и отпускать его, потому что как они нам могут мешать спокойно жить, так как мы их держим. После смерти у духов начинается иная жизнь. Певица чувствует себя плохо, потому что ее душа сопротивляется, поэтому с этим вопросом ей лучше всего разобраться с самой собой.

«Это не значит, что он превратился в привидение или полтергейста, который каким-то образом забирает ее энергию. Дело в ней», — говорит Абравитова.

Как только она сама поймет, что нужно отсоединиться и с добром отпустить, то все эти эффекты однозначно пропадут. Вот такое соприкосновение с миром живых совершенно не означает, что душа где-то мучается и не может успокоиться.

«Если у нее такие страхи существуют, естественно для нее это стало такой „огненной зоной“, когда она боится на это смотреть, видеть», — заявляет таролог.

Лучше всего вещи покойного раздарить, либо открыть музей его имени, но лучше всего уже не соприкасаться с этими предметами напрямую, рекомендует предсказательница.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer; Личный архив Милены Юсуповой; 5-tv.ru

Эзотерик Милена Юсупова рекомендует обратиться к ангелам за помощью в сопровождении духов в мир иной, так как сама душа — это не ангел-хранитель, так как, по мнению эзотерика, умершие людские души могут быть только духами и сущностями.

«Самому человеку нужно попрощаться с умершим и не тянуть его в живой мир. Это действительно тяжело и для духа и для живых», — говорит Юсупова.

Принять уход и смерть ближнего, попрощаться с ним и попросить прощение, а также спросить, какие еще остались невыполненные дела.

«Необходимо сделать отсоединение души, чтобы она не тянула в тонкий мир», — подытоживает эзотерик.

Также необходимо обратиться к специалисту, чтобы проработать психологическую травму.

Ранее 5-tv.ru писал, куда делась бывшая жена Аршавина по мнению таролога.

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