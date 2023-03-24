Голосование в СБ ООН по резолюции России о расследовании диверсии на СП пройдет 27 марта
Известно, что соавтором проекта стал Китай.
Фото: © РИА Новости / Александр Щербак
Голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по российской резолюции о расследовании диверсий на «Северных потоках» состоится 27 марта. Об этом сообщил первый зампред РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Соавтором документа стал Китай. Специалисты работали над проектом о резолюции в течение месяца, убрав все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров, указал Полянский.
«В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный „аргумент“: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — добавил он.
До этого секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что попытки западной прессы обвинить некую «проукраинскую группу» в подрыве «Северных потоков» не выдерживают никакой критики. Он подчеркнул, что подобную акцию могли осуществить только опытные подразделения специального назначения, которые есть у США и Великобритании.
Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября прошлого года. После этого Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Спустя несколько месяцев, в феврале нынешнего года, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил в теракте власти США.
Ранее 5-tv.ru писал, что Херш обвинил Олафа Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках».
- 23 мар
- Мистер «Да»: почему Шольц покрывает исполнителей теракта на «Северных потоках»
- 23 мар
- Факты налицо: Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на СП
- 22 мар
- Сеймур Херш: разведки США и ФРГ придумали альтернативную версию подрыва «Северных потоков»
- 22 мар
- Херш обвинил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»
- 22 мар
- Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»
- 21 мар
- Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе СП
- 20 мар
- Премьер Саксонии призвал власти Германии отремонтировать «Северные потоки»
- 17 мар
- Захарова напомнила Дании о «верховенстве права» после недопуска РФ к расследованию на СП
- 17 мар
- Французский политик назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток»
- 17 мар
- Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»
Читайте также
66%
-0.65 83.15
0.18
Нашли ошибку?