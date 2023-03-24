Голосование в СБ ООН по резолюции России о расследовании диверсии на СП пройдет 27 марта

Голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по российской резолюции о расследовании диверсий на «Северных потоках» состоится 27 марта. Об этом сообщил первый зампред РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Соавтором документа стал Китай. Специалисты работали над проектом о резолюции в течение месяца, убрав все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров, указал Полянский.

«В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный „аргумент“: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — добавил он.

До этого секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что попытки западной прессы обвинить некую «проукраинскую группу» в подрыве «Северных потоков» не выдерживают никакой критики. Он подчеркнул, что подобную акцию могли осуществить только опытные подразделения специального назначения, которые есть у США и Великобритании.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября прошлого года. После этого Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Спустя несколько месяцев, в феврале нынешнего года, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил в теракте власти США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Херш обвинил Олафа Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках».