Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Пленники не имеют возможности связаться с родными и заявить о своем положении.

Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Siska Gremmelprez

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Тема:
Спецоперация

Случаи расправы над пленными российскими военнослужащими на Украине признала мониторинговая миссия ООН. Речь идет как минимум о 25 случаях, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали», — сказала глава миссии Матильда Богнер.

С ее слов, убийства часто происходили сразу после взятия в плен. При этом миссия Богнер не знает о преследованиях виновных со стороны властей Украины.

Также чиновник упомянула о «глубокой озабоченности» из-за якобы убийств 15 украинских пленников. До этого в Минобороны РФ говорили о том, что через избиения проходят большинство пленников в Незалежной, не имея возможности связаться с родственниками. Более половины пленных принудительно участвуют в съемке видео, производимой украинской пропагандой. Бывшие пленники возвращаются с такими увечиями как: выбитые зубы, переломанные кости и другими.

Россия продолжает специальную военную операцию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru писал о том, наемника какой страны ликвидировали на Украине.

Тема:
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