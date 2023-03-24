Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны ВСУ

Случаи расправы над пленными российскими военнослужащими на Украине признала мониторинговая миссия ООН. Речь идет как минимум о 25 случаях, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали», — сказала глава миссии Матильда Богнер.

С ее слов, убийства часто происходили сразу после взятия в плен. При этом миссия Богнер не знает о преследованиях виновных со стороны властей Украины.

Также чиновник упомянула о «глубокой озабоченности» из-за якобы убийств 15 украинских пленников. До этого в Минобороны РФ говорили о том, что через избиения проходят большинство пленников в Незалежной, не имея возможности связаться с родственниками. Более половины пленных принудительно участвуют в съемке видео, производимой украинской пропагандой. Бывшие пленники возвращаются с такими увечиями как: выбитые зубы, переломанные кости и другими.

Россия продолжает специальную военную операцию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru писал о том, наемника какой страны ликвидировали на Украине.