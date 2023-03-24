Они не готовы: Запад умышленно держит ВСУ «на голодной диете»
Nеwswееk: ВСУ ждет нехватка техники весной из-за темпов поставок Запада
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
На Западе признали, что сознательно ограничивают поставки вооружения для Украины.
Армия Украины может остаться без достаточного количества военной техники из-за медленных темпов поставок со стороны западных стран, пишет Newsweek.
Успех ВСУ будет зависеть от их способности продолжать использовать медленные поставки оружия с Запада, считают эксперты в статье.
По их словам, существует огромное несоответствие между оперативными потребностями армии Украины на поле боя и тем, какое оружие она реально получает от Запада.
Среди некоторых представителей политического сообщества ходят очень ошибочные аргументы по поводу того, что союзники Украины оказали ей большую военную помощь, однако результатов этого пока нет, сказал порталу Джордж Баррос из Института изучения войны.
«Мы держим Украину на голодной диете», — говорит Джордж Баррос из института изучения войны.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью демилитаризации и денацификации. Российские бойцы защищают Родину и жителей Донбасса от киевского режима, который обстреливает города последние восемь лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что ждет ВСУ в ближайшее время.
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